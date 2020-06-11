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11 Haziran 2020, Perşembe
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Despotovic’ten gol paylaşımı

Despotovic’ten gol paylaşımı

'un ilgilendiği belirtilen attığı golü paylaştı. 28 yaşındaki Sırp santrfor, kontratının bitmesinin ardından takımı Orenburg'a veda etmişti.

'un ilgilendiği belirtilen attığı golü paylaştı. 28 yaşındaki Sırp santrfor, kontratının bitmesinin ardından takımı Orenburg'a veda etmişti. Despotovic dün sosyal medya hesabından daha önce attığı şık bir golü takipçilerinin beğenisine sundu. 1.90 boyu ile Alexander Sörloth gibi hava toplarına hakim bir oyuncu olan Despotovic, forvetin yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor.
  1. 11.6.2020
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