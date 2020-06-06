Sihirbaz şov - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Sihirbaz şov

Sihirbaz şov

Sihirbaz şov

'un süper yıldızı formunu her geçen gün artırıyor. temsilcisinin tecrübeli ismi idmanlarda adeta döktürüyor.

'un süper yıldızı Anthony Nwakaeme formunu her geçen gün artırıyor. temsilcisinin tecrübeli ismi idmanlarda adeta döktürüyor. Bordo-mavili ekibin hücumda en çok güvendiği isimlerden olan 30 yaşındaki futbolcunun artan performansı en çok teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun ediyor.
  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sihirbaz şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA