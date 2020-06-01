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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Lallana iddiası

Lallana iddiası

Sezon başında herkesi ters köşe yapıp 'yi kadrosuna katan için bu kez iddiası geldi.

Sezon başında herkesi ters köşe yapıp 'yi kadrosuna katan için bu kez iddiası geldi. ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki on numaranın bordomavili ekibin de radarında olduğu ileri sürüldü. 6 yıldır Kırmızılar'da oynayan Lallana bu sezon 1 gol+1 asist üretti.

  1. 1.6.2020
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