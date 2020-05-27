Trabzonspor beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı
Trabzonspor; yönetim, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüs testi sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.
Trabzonspor, beşincisi yapılan corona virüsü testlerinde hiçbir pozitif vakaya raslanmadığını duyurdu.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal?? (@Trabzonspor) May 27, 2020
Detaylar?? https://t.co/2Mr3gHE0ue pic.twitter.com/yzIV3SUUGC
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 21:42
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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