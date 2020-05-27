Trabzonspor beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mayıs 2020, Çarşamba
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beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı

Trabzonspor beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı

; yönetim, futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara yapılan corona virüs testi sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

, beşincisi yapılan corona virüsü testlerinde hiçbir pozitif vakaya raslanmadığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 21:42
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