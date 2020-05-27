Trabzonspor beşincisi yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı

Trabzonspor, beşincisi yapılan corona virüsü testlerinde hiçbir pozitif vakaya raslanmadığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin beşincisi bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.