Merih Demiral, Al Ahli ile söleşmesini uzattı!

2023 yılında bu yana Al Ahli'de forma giyen milli stoper Merih Demiral yeni sözleşme imzaladı.

Suudi ekibi, milli yıldızın sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını açıkladı.

ADI FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Merih Demiral'ın ismi devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe ve Avrupa'dan bazı takımlarla anılmıştı.

Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi.

شجاعة لا تهدأ 💪🏽 صلابة لا تهتز ⚔ ديميرال مستمر مع الأهلي 💚 #ديميرال_2029 pic.twitter.com/NZNjeUctPS

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 3, 2025