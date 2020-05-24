Trabzonspor'un yabancı oyuncularından bayram mesajı!

Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa olmak üzere yabancı oyuncular Türkiye'nin Ramazan Bayramını kutladı.

Bordo-mavili kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajı paylaşılırken, Karadeniz ekibinin oyuncuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular.

Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ise cami fotoğrafına "Hayırlı Bayramlar" yazdı.







