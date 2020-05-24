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24 Mayıs 2020, Pazar
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'un yabancı oyuncularından bayram mesajı!

Trabzonspor'un yabancı oyuncularından bayram mesajı!

'un yabancı futbolcularından Sosa, Guilherme ve Campi gibi isimler Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştılar.

'da takım kaptanı olmak üzere yabancı oyuncular 'nin Ramazan Bayramını kutladı.

Bordo-mavili kulübün kendi sosyal medya hesabından 'Ramazan Bayramınız Mübarek olsun' mesajı paylaşılırken, ekibinin oyuncuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular.

Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme ise cami fotoğrafına "Hayırlı Bayramlar" yazdı.




  1. 24.05.2020
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