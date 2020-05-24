Galatasaray'ın yabancı futbolcularından Türkçe bayram tebriği!

Geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın adını ‘Çocuk Bayramı’ olarak telaffuz eden Arda Turan bu kez sosyal medya hesabından ironi içeren bir Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. İşte tecrübeli futbolcunun o mesajı...