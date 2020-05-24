Galatasaray'ın yabancı futbolcularından Türkçe bayram tebriği!
Galatasaraylı futbolcular, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Ramazan Bayramı'nı kutladılar. Yabancı oyuncuların bayram mesajını Türkçe vermeleri ilgi çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, erkek voleybol takımının da bayram kutlama videosunu paylaştı.
Galatasaraylı futbolcular, Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Kutlamada sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları, Türkçe konuşarak mesajlarını iletti.
Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Yayınlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı da Ramazan Bayramı dolayısıyla, tebrik mesajı yayınladı.
Erkek Voleybol Takımımızdan Ramazan Bayramı tebriği ?? pic.twitter.com/MNYPhvoL8F— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 24, 2020
- 24.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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