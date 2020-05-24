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24 Mayıs 2020, Pazar
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'ın yabancı futbolcularından Türkçe bayram tebriği!

Galatasaray'ın yabancı futbolcularından Türkçe bayram tebriği!

Galatasaraylı futbolcular, kulübün hesabından yayınlanan videoda 'nı kutladılar. Yabancı oyuncuların bayram mesajını Türkçe vermeleri ilgi çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, erkek voleybol takımının da bayram kutlama videosunu paylaştı.

Galatasaraylı futbolcular, 'nin 'nı kutladı. Kutlamada sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları, Türkçe konuşarak mesajlarını iletti.

'ın resmi hesabından yapılan paylaşımında, sarı-kırmızılı futbolculardan; Emre Akbaba, Andone, Okan Kocuk, Mariano, Saracchi, Taylan Antalyalı, Michael Seri, Şener Özbayraklı ve Marcao, taraftarlarının ve tüm Türkiye'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Yayınlanan kutlama mesajında yer alan Andone, Mariano, Saracchi, Seri ve Marcao, taraftarlara Türkçe seslendi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı da Ramazan Bayramı dolayısıyla, tebrik mesajı yayınladı.

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  1. 24.05.2020
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