Trabzonspor taraftarı ayağa kalktı! Jose Sosa... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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taraftarı ayağa kalktı! ...

Trabzonspor taraftarı ayağa kalktı! Jose Sosa...

’nın “ ile henüz anlaşmadım” açıklamasının ardından taraftarlar, kaptanı mesaj yağmuruna tuttu. 34’lük yıldız “Bırakmayız seni” mesajlarına teşekkür etti.

'un ana gündem maddelerinden biri 'nın durumu...

Arjantinli yıldız ülke basınına yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmeler devam ediyordu. COVİD- 19 sebebiyle kesildi. Henüz bir anlaşma yok" ifadelerini kullanmıştı. 34 yaşındaki yıldızın bu sözleri üzerine bordo- mavili taraftarlar oyuncunun hesabını mesaj yağmuruna tuttu. ekibinin taraftarları "Bırakmayız seni", "Çok seviyoruz. Sen bu takımın liderisin", "Birlikte şampiyonluklar kazanacağız" mesajları atarak Sosa'nın mutlaka kulüpte kalmasını istediler. Bordo- mavili ekibin kaptanı da taraftarın yoğun sevgisine teşekkür etti. Yönetim, Sosa ve menajeriyle görüşmeleri yeniden hızlandıracak. Bu kez masadan imzalar atılmış şekilde kalkmak istiyor.

ABDÜLKADİR YAKIN TAKİPTE

Abdülkadir Ömür, sosyal medya paylaşımında büyük saygı duyduğu Jose Sosa'yı övdü. Genç yıldız "Onunla aynı takımda olmak büyük bir şans. Antrenmanlar dışındaki vaktinin büyük bölümünü takım arkadaşlarına motivasyon konuşmaları yaparak geçiriyor. Genç oyunculara da tavsiyeler veriyor" diye konuştu.

  1. 17.5.2020
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