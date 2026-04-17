Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haftanın açılış mücadelesinde Antalyaspor, sezonun geri kalanı için kritik bir dönemce giriyor. 29 maçta sadece 7 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi, sahasında göstereceği performansla alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor. Antalyaspor'da bu sezon hücum hattındaki üretkenlik sorunu teknik heyeti düşündürse de, taraftarın desteğiyle galibiyet serisi başlatmak istiyorlar. Konuk ekip Konyaspor ise ligin en dirençli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 29 maçta topladığı 34 puanla 10. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, özellikle savunma disipliniyle ön plana çıkıyor. Deplasmanda alacakları bir puanın bile değerli olduğu bu haftada Konyaspor, hızlı hücumlarla Antalyaspor kalesinde gol arayacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Antalyaspor-Konyaspor maçı 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20:00'de yapılacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian; Dzhikiya, Giannatti, Sarı; Yesilyurt, Saric, Ceesay, Safouri, Paal; van de Streek, Ballet

Konyaspor: Güngördü; Jo, Yazgılı, Demirbağ, Kutlu; Goncalves, Jevtovic; Bardhi, Bjorlo, Olaigbe; Kramer