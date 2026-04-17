CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 28 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor, 34 puanla 10. sırada bulunan TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle dönen Antalyaspor, taraftarı önünde kazanarak düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Konyaspor ise geçtiğimiz hafta aldığı 3-0’lık net Fatih Karagümrük galibiyetinin moralini Antalya’da sürdürmek niyetinde. Peki, Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 08:51
Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Haftanın açılış mücadelesinde Antalyaspor, sezonun geri kalanı için kritik bir dönemce giriyor. 29 maçta sadece 7 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi, sahasında göstereceği performansla alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor. Antalyaspor'da bu sezon hücum hattındaki üretkenlik sorunu teknik heyeti düşündürse de, taraftarın desteğiyle galibiyet serisi başlatmak istiyorlar. Konuk ekip Konyaspor ise ligin en dirençli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 29 maçta topladığı 34 puanla 10. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, özellikle savunma disipliniyle ön plana çıkıyor. Deplasmanda alacakları bir puanın bile değerli olduğu bu haftada Konyaspor, hızlı hücumlarla Antalyaspor kalesinde gol arayacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Antalyaspor-Konyaspor maçı 17 Nisan Cuma günü oynanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20:00'de yapılacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Julian; Dzhikiya, Giannatti, Sarı; Yesilyurt, Saric, Ceesay, Safouri, Paal; van de Streek, Ballet

Konyaspor: Güngördü; Jo, Yazgılı, Demirbağ, Kutlu; Goncalves, Jevtovic; Bardhi, Bjorlo, Olaigbe; Kramer

ASpor CANLI YAYIN

Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo...
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek!
DİĞER
Arda Turan'dan tarihi başarı! Shakhtar Donetsk ile bir ilki yaşadı...
Okul saldırıları sonrası ailelere uyarı | Çıkış yolu: Kur'an-ı Kerim, Steteskop ve Teleskop
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe liderlik aşkına!
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:05
Zeynep Sönmez son 16'da veda etti Zeynep Sönmez son 16'da veda etti 01:04
F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! F.Bahçe'de Skriniar ve İsmail Yüksek'ten haber var! 01:01
Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... Udinese Başkanı açıkladı! Zaniolo... 01:01
Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! Galatasaray'a Uruguaylı sol bek! 01:01
İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." İsmail Kartal'dan Kim Min-Jae sözleri! "F.Bahçe..." 01:01
Daha Eski
Bernardo Silva resmen açıkladı! Bernardo Silva resmen açıkladı! 01:01
Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! Lyon'da kazanan F.Bahçe Beko! 01:01
Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! Avrupa devinden Uğurcan Çakır'a kanca! 01:01
Fırtına'ya Onuachu müjdesi! Fırtına'ya Onuachu müjdesi! 01:01
Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! Buruk'tan Osimhen'in son durumu hakkında açıklama! 01:01
Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! Volkan Demirel Osimhen ve Onyekuru hakkında konuştu! 01:01