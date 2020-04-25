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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Ndiaye’den iyi haber

Ndiaye’den iyi haber

Ameliyatı sonrası dönüş tarihi merak edilen Badou Ndiaye beklenenden çabuk iyileşiyor.

Ameliyatı sonrası dönüş tarihi merak edilen Badou Ndiaye beklenenden çabuk iyileşiyor. Fizyoterapistlerin kendisine verdiği özel çalışmaları rahatlıkla yapabilen Senegalli yıldızın liglerin yeniden başlayacağı Haziran ayında sahada olabileceği vurgulandı. 29 yaşındaki futbolcu güçlü kas yapısı sayesinde sakatlığını çabuk atlattı.
  1. 25.4.2020
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