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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Sosa 'abi' gibi

Sosa 'abi' gibi

Fırtına'da kaptan sadece değil yerli isimlerle de yakından ilgileniyor. 'dan edilen 'nun da başı sıkıştığında önce Arjantinli yıldızı aradığı öğrenildi. Jose Sosa yerli-yabancı tüm takıma ağabeylik yapıyor.

Fırtına'da kaptan sadece değil yerli isimlerle de yakından ilgileniyor. 'dan edilen 'nun da başı sıkıştığında önce Arjantinli yıldızı aradığı öğrenildi. Jose Sosa yerli-yabancı tüm takıma ağabeylik yapıyor.
  1. 13.4.2020
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