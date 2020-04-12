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12 Nisan 2020, Pazar
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Görkem izlenecek

Görkem izlenecek

  2'de sürdüren gurbetçi futbolcu , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "'da oynamak istiyorum" demişti. Bordo-mavili ekibin scout ekibi 21 yaşındaki futbolcunun görüntülerini izliyor. başlayınca stattan da takip yapacak. Bir rapor hazırlanacak.

2'de sürdüren gurbetçi futbolcu , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "'da oynamak istiyorum" demişti. Bordo-mavili ekibin scout ekibi 21 yaşındaki futbolcunun görüntülerini izliyor. başlayınca stattan da takip yapacak. Bir rapor hazırlanacak.
  1. 12.4.2020
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