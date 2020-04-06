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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Stopere Sarr

Stopere Sarr

Charlton’ın 26 yaşındaki sol stoperi ’a önerildi Scout ekibi onay verirse son karar ’e bırakılacak.

Fırtına gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam ederken menajerler de kulübe adeta oyuncu yağdırıyor. Bu isimlerden biri de Charlton'da oynayan . Scout ekibi Senegalli stoperin videolarını izliyor. 26 yaşındaki futbolcu, scoutların süzgecinden geçerse teknik direktör 'e rapor geçilecek. Son karar her zaman olduğu gibi genç çalıştırıcıya bırakılacak. Sarr'ın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonu bitmesi de büyük bir avantaj. Böylece başarılı futbolcuyu, herhangi bir bedel ödemeden renklerine katabilecek.

FORVETLERİ KISKANDIRIR
Naby Sarr'ın en güçlü özelliklerinden biri de hücuma yaptığı katkı. Bu sezon Charlton formasıyla rakip fileleri 3 kez sarsarken, 5 de asist yaptı. 23 maçta 8 gole direkt etkisi oldu.

  1. 6.4.2020
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