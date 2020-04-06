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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Gençlere alkış

Gençlere alkış

Başkan 'ın başlattığı 'na Trabzonsporlu futbolcular da büyük bir ilgiyle katılmıştı.

Başkan 'ın başlattığı 'na Trabzonsporlu futbolcular da büyük bir ilgiyle katılmıştı. Özellikle Serkan Asan, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Taha Tunç, Murat Cem Akpınar gibi yeni yeni forma giyen isimlerin maaşlarının önemli bir kısmını kampanyaya yatırmaları takdir topladı.
  1. 6.4.2020
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