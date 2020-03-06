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06 Mart 2020, Cuma
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Bugün gidiyorlar

Bugün gidiyorlar

Bordo-mavililer bugün 'e gidecek. son çalışmasını yapacak olan takım, saat 14.45'te uçakla güney iline hareket edecek.

Bordo-mavililer bugün 'e gidecek. son çalışmasını yapacak olan takım, saat 14.45'te uçakla güney iline hareket edecek. Kafile yarın akşamki karşılaşmanın ardından 'a dönecek.

  1. 6.3.2020
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