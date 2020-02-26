Ömür’e sert girmeyin - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ömür’e sert girmeyin

Ömür’e sert girmeyin

Ömür’e sert girmeyin

bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmaya başlayan Abdülkadir Ömür'ün adaptasyon sürecini atlatması için teknik ekipten diğer futbolculara, "Abdülkadir ile ikili mücadeleye girerken dikkatli olun, sert müdahale yapmayın" uyarısı yapıldı. Takım arkadaşları da genç oyuncuya karşı daha dikkatli olmaya çalıştı.

bir sakatlık sürecinin ardından takımla birlikte çalışmaya başlayan Abdülkadir Ömür'ün adaptasyon sürecini atlatması için teknik ekipten diğer futbolculara, "Abdülkadir ile ikili mücadeleye girerken dikkatli olun, sert müdahale yapmayın" uyarısı yapıldı. Takım arkadaşları da genç oyuncuya karşı daha dikkatli olmaya çalıştı.
  1. 26.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömür’e sert girmeyin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN