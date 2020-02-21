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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Malatya maçı 11 Mart’ta

maçı ’ta

Malatya maçı 11 Mart’ta

, nedeniyle ertelenen - Trabzonspor maçının Çarşamba günü oynanacağını açıkladı. 'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

, nedeniyle ertelenen - Trabzonspor maçının Çarşamba günü oynanacağını açıkladı. 'daki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

  1. 21.2.2020
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