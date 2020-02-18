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18 Şubat 2020, Salı
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3 büyüklere karşı olan başarısını sürdürmek istiyor

Trabzonspor 3 büyüklere karşı olan başarısını sürdürmek istiyor

'de hafta sonu 'a konuk olacak lider , "'un 3 büyükleri"ne karşı iyi sonuçlarını sürdürmenin mücadelesini verecek.

'de hafta sonu deplasmanda ile karşılaşacak lider ; , ve Beşiktaş'a karşı son 2 sezonda oynadığı 10 maçta sadece 1 kez yenildi. ekibi, söz konusu rakipleri karşısında son yenilgisini 1 yıl önce yaşadı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile Fenerbahçe maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında 'da 3-1'lik sonuçla yaşadı. Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.

BU SEZON BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.

SON YENİLGİ 374 GÜN ÖNCE

Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı.

  1. 18.02.2020
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