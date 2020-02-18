Trabzonspor 3 büyüklere karşı olan başarısını sürdürmek istiyor
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, "İstanbul'un 3 büyükleri"ne karşı iyi sonuçlarını sürdürmenin mücadelesini verecek.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Karadeniz ekibi, bu takımlarla oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 4 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arasında teknik direktörlük görevine getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir ile Fenerbahçe maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı da mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı. Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.
BU SEZON BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ
Trabzonspor, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 5. maçına çıkacak. Karadeniz ekibi, yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla geçti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da sarı-lacivertli takım karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak bu sezon söz konusu maçlardaki yenilmezliğini sürdürdü.
SON YENİLGİ 374 GÜN ÖNCE
Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat'ta İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı.
- 18.02.2020
- Müjdat Yetkiner'in Fenerbahçe mesajları canlı yayında ifşa oldu!
- Fenerbahçe'den kavgalı ayrılmıştı... İşte Comolli'nin yeni takımı!
- Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı başlıyor! İşte maç programı
- Müjdeyi verdi! Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe derbisinde...
- Radamel Falcao için flaş iddia! İspanyollar açıkladı...
- Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Ersun Yanal'dan flaş hamle...
- Galatasaray'da Merih Demiral vakası! İşte Mustafa Kapı'nın yeni takımı
- Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler
- İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
- Derbi öncesi Fenerbahçe'yi sevindiren gelişme! Yıldız isim...
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Trabzonspor 3 büyüklere karşı olan başarısını sürdürmek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.