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18 Şubat 2020, Salı
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Şampiyonluğa giden istatistik! ...

Şampiyonluğa giden istatistik! Trabzonspor...

Sezon başından bu yana oynadığı futbolla taraflı tarafsız izleyenleri kendine hayran bırakan , adım adım şampiyonluğa yürüyor. Özellikle Norveçli golcüsü Sörloth ile adeta uçuşa geçen bordo mavililer, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Süper Lig'in 22. haftası itibariyle maç eksiği bulunmasına karşın liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da istatistikler de, 34. haftada yaşanabilecek olası şampiyonluğu işaret ediyor. İşte Trabzonspor'un sezon içerisinde dikkat çeken detayları.

Süper Lig'de maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan , ortaya koyduğu istatistiklerle bu tablonun tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. Bordomavili takım, hücumdan savunmaya çok sayıda alanda adını üst sıralara yazdırdı. İşte Trabzonspor'un dikkat çekenleri:

SÖRLOTH&SOSA FARK YARATTI

Sabah'ın haberine göre, ligde attığı 47 golle en golcü takım durumunda bulunan Trabzonspor, aynı zamanda maç başına 18.5 olan rakipten top çalma karnesinde de ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavili takımda 17 gol atan ve 6 asist yapan Sörloth, gol karnesinde ligin zirvesinde bulunuyor. 34'lük kaptan Sosa ise hem kilit pas (3.1) hem de orta (2.4) karnelerinde başı çekti.

HIZINI VE GÜCÜNÜ KAYBETMİYOR

Bordo-mavili ekibinin başka bir dikkat çeken özelliği de sürati ve gücü oldu. Trabzonspor'da oyuncular maç başına 13.7 olan dripling karnesiyle ilk sırada yer alırken, Nwakaeme de maç başına 3.3'lük dripling performansıyla ligin en iyisi olmayı başardı. Karadeniz ekibi hızının yanına bir de gücü ekledi. Bordo-mavililer şu ana kadar maç başına sadece 14 hava topu mücadelesi kaybetti ve bu alanda en iyi takım oldu.

HIZINI VE GÜCÜNÜ KAYBETMİYOR

Bordo-mavili ekibinin başka bir dikkat çeken özelliği de sürati ve gücü oldu. Trabzonspor'da oyuncular maç başına 13.7 olan dripling karnesiyle ilk sırada yer alırken, Nwakaeme de maç başına 3.3'lük dripling performansıyla ligin en iyisi olmayı başardı. Karadeniz ekibi hızının yanına bir de gücü ekledi. Bordo-mavililer şu ana kadar maç başına sadece 14 hava topu mücadelesi kaybetti ve bu alanda en iyi takım oldu.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 10:42
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