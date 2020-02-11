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11 Şubat 2020, Salı
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uyarısı

Erzurum uyarısı

, 5-0'ın rövanşında perşembe günü karşısına çıkacak takımını uyardı.

Teknik direktör , 5-0'ın rövanşında perşembe günü karşısına çıkacak takımını uyardı. 40 yaşındaki hoca, "İlk maçı farklı kazanmamız turu rahat aldığımız anlamına gelmez. Erzurumspor iyi takım. İlk maça nasıl bir ciddiyetle çıktıysak rövanşa da aynı şekilde oynamalıyız" dedi. Bu arada Çimşir, Erzurum-spor sınavında rotasyona gitmesi bekleniyor
  1. 11.2.2020
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