Alexander Sörloth için sıraya girdiler!

Fırtına'yı golleriyle taşıyan Alexander Sörloth'un artan performansı yabancı basın mensuplarının da dikkatini çekti. Ülkesi Norveç'ten birçok röportaj talebi gelirken, İngiliz basın mensuplarının da oyuncuyla görüşme isteğinde bulunduğu belirtiliyor.

Trabzonspor medya merkezi, Sörloth'a yönelik gelen bu talepleri aralıklı olarak gündeme alıyor ve değerlendirmeye çalışıyor. Başarılı forveti, Trabzonspor'a kiralayan Crystal Palace'lı taraftarlar da bin pişman.

Sosyal medya üzerinden mesaj atan birçok taraftar, Sörloth'un değerini bilemediklerini ve bu nedenle çok pişman olduklarını belirtti.