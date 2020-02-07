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07 Şubat 2020, Cuma
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için sıraya girdiler!

Alexander Sörloth için sıraya girdiler!

İngiliz ve Norveçli gazeteciler, 'da bu sezon 31 maçta 21 gol 5 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken ile röportaj yapmak için yarışıyor.

Fırtına'yı golleriyle taşıyan 'un artan performansı yabancı basın mensuplarının da dikkatini çekti. Ülkesi Norveç'ten birçok röportaj talebi gelirken, İngiliz basın mensuplarının da oyuncuyla görüşme isteğinde bulunduğu belirtiliyor.

medya merkezi, Sörloth'a yönelik gelen bu talepleri aralıklı olarak gündeme alıyor ve değerlendirmeye çalışıyor. Başarılı forveti, Trabzonspor'a kiralayan 'lı taraftarlar da bin pişman.

Sosyal medya üzerinden mesaj atan birçok taraftar, Sörloth'un değerini bilemediklerini ve bu nedenle çok pişman olduklarını belirtti.

  1. 7.2.2020
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