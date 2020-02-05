Trabzonspor Alexander Sörloth için kararını verdi!

Sezon başında 750 bin euro karşılığında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan ve 19 karşılaşmada 16 gol 4 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth'un bordo-mavili kulüpteki geleceği belli oldu. İşte detaylar...