Trabzonspor Alexander Sörloth için kararını verdi!
Sezon başında 750 bin euro karşılığında Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan ve 19 karşılaşmada 16 gol 4 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Alexander Sörloth'un bordo-mavili kulüpteki geleceği belli oldu. İşte detaylar...
5 Şubat 2020 Çarşamba 20:29
Güncelleme: 05.02.2020 20:29
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Trabzonspor'un sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden CrystalPalace'tan kadrosuna kattığı AlexanderSörloth, performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Süper Lig'de 16 gol atan ve gol krallığında zirvede yer alan Norveçli golcü Sörloth ile ilgili son karar verildi.
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Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü Crystal Palace kararını verdi. Sezon başında 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Trabzonspor'a kiralanan Sörloth için geri dönüş kapıları tamamen kapandı.
TRABZONSPOR OPSİYONU KULLANIYOR
İngiltere kaynaklı Local Guardian'da yer alan habere göre, Trabzonspor Norveçli golcünün 6 milyon Euro opsiyon hakkını kullanmaya karar verdi.
Crystal Palace taraftarları opsiyon hakkının Trabzonspor'da olması ve golcü oyuncunun geri dönüşünün zor olması nedeniyle yönetime tepkide bulundu.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Trabzonspor'un yıldız futbolcusunun Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği başarılı performansın ardından piyasa değeri de yükselmeye başladı.