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21 Ocak 2020, Salı
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Gol fırtınası

Gol fırtınası

sezonun ilk yarısını 35 golle tamamlamıştı. Son iki lig maçında 12 gol atan Trabzonspor bu alanda zirveyi paylaştığı ’ı da solladı. Avrupa’nın devlerini de zorluyor.

Kapanış haftasında 'u 6-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ikinci devrenin galasını da 6-0'lık maçıyla yaptı. Son 2 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Fırtına toplamda 41 gole ulaşarak bu alanda ile paylaştığı zirvenin tek sahibi oldu. Maç başına 2.2 gol ortalaması tutturan ve öğrencilerini 37 golle lider Sivasspor ile 36 defa ağları sarsan , F.Bahçe ve Alanya takip ediyor. 'a göre daha ofansif bir oyun şablonunu tercih eden Hüseyin Çimşir bu rakamları daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Fırtına Avrupa'nın birçok güçlü ekibini de arkasında bıraktı.

41 GOLÜN 22'Sİ MÜTHİŞ İKİLİDEN
Bordo-mavililer, 'de geride kalan 18 haftada fileleri 41 kez sarstı. Bu gollerin 15'i Alexander Sörloth'tan geldi. Anthony Nwakaeme de 7 defa ağları sarstı. Toplamda 22 gole ulaşan müthiş ikili 'un zirve yürüyüşüne büyük katkı sağlıyor.

  1. 21.1.2020
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