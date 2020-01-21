Gol fırtınası

Kapanış haftasında Kayserispor'u 6-2'lik sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, ikinci devrenin galasını da 6-0'lık Kasımpaşa maçıyla yaptı. Son 2 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Fırtına toplamda 41 gole ulaşarak bu alanda Sivasspor ile paylaştığı zirvenin tek sahibi oldu. Maç başına 2.2 gol ortalaması tutturan Hüseyin Çimşir ve öğrencilerini 37 golle lider Sivasspor ile 36 defa ağları sarsan Başakşehir, F.Bahçe ve Alanya takip ediyor. Ünal Karaman'a göre daha ofansif bir oyun şablonunu tercih eden Hüseyin Çimşir bu rakamları daha da yukarı çekmeyi hedefliyor. Fırtına Avrupa'nın birçok güçlü ekibini de arkasında bıraktı.

41 GOLÜN 22'Sİ MÜTHİŞ İKİLİDEN

Bordo-mavililer, Süper Lig'de geride kalan 18 haftada fileleri 41 kez sarstı. Bu gollerin 15'i Alexander Sörloth'tan geldi. Anthony Nwakaeme de 7 defa ağları sarstı. Toplamda 22 gole ulaşan müthiş ikili Trabzonspor'un zirve yürüyüşüne büyük katkı sağlıyor.