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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Tek düşüncem şampiyonluk

Tek düşüncem şampiyonluk

'nin devre arasında takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Başkan , Nijeryalı oyuncunun, kadroda kalacağını belirtmişti. 27 yaşındaki futbolcu, basınına yaptığı açıklamada "'dan ayrılmayacağım. Şu an konsantre olduğum tek şey şampiyonluk. Buna odaklandım" dedi.

Ogenyi Onazi'nin devre arasında takımdan ayrılacağı söyleniyordu. Başkan , Nijeryalı oyuncunun, kadroda kalacağını belirtmişti. 27 yaşındaki futbolcu, basınına yaptığı açıklamada "'dan ayrılmayacağım. Şu an konsantre olduğum tek şey şampiyonluk. Buna odaklandım" dedi.

  1. 13.1.2020
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