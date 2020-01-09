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09 Ocak 2020, Perşembe
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Ndiaye dinamizm kattı

Ndiaye dinamizm kattı

Bordo-mavililerin yeni transferi ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Orta sahada ile birlikte yan yana oynayan Senegalli futbolcu, takıma dinamizm kattı.

Bordo-mavililerin yeni transferi ilk maçında hazır bir görüntü sergiledi. Orta sahada ile birlikte yan yana oynayan Senegalli futbolcu, takıma dinamizm kattı. Rakibe pres yaparak sürekli hareket halinde olan Ndiaye, maçın bir bölümünü de 10 numara olarak oynadı ve ileri çıkışlarda takımının hücum organizasyonlarının başında yer aldı. Teknik patron Çimşir onun için, "Ndiaye'yi iyi tanıyorum. 'de çok fazla süre almadı. Maç eksiği var ama iştahı, arzusu, arkadaşlarıyla uyumu iyi. En kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum" dedi.

  1. 9.1.2020
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