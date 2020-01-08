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08 Ocak 2020, Çarşamba
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'un gözbebeği:

Trabzonspor'un gözbebeği: Alexander Sörloth

İlk yarıyı 32 puanla 3. sırada tamamlayan 'da başarılı performansıyla ön plana çıkan isim olmayı başardı. 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli yıldız kulübün kasasını da doldurdu.

Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. galibiyetlere 2 milyon 764 bin TL veriyor. Sörloth her golü ile kazandırmasa da galibiyet golleri ile şu ana kadar 14.5 milyon TL para getirdi.

DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI

'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan 'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli golcü, piyasa değerini 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyondan 8 milyon euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 binden 1.5 milyon euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.

  1. 08.01.2020
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