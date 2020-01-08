Trabzonspor'un gözbebeği: Alexander Sörloth
İlk yarıyı 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da Alexander Sörloth başarılı performansıyla ön plana çıkan isim olmayı başardı. 750 bin euro'ya kiralanan Norveçli yıldız kulübün kasasını da doldurdu.
Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. TFF galibiyetlere 2 milyon 764 bin TL veriyor. Sörloth her golü ile kazandırmasa da galibiyet golleri ile şu ana kadar 14.5 milyon TL para getirdi.
DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI
Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Alexander Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli golcü, piyasa değerini 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyondan 8 milyon euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 binden 1.5 milyon euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.
- 08.01.2020
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
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