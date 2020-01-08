Trabzonspor'un gözbebeği: Alexander Sörloth

Norveçli yıldızın gol attığı maçların 7'sini kazanan Fırtına, 4'ünden ise beraberlikle ayrıldı. TFF galibiyetlere 2 milyon 764 bin TL veriyor. Sörloth her golü ile kazandırmasa da galibiyet golleri ile şu ana kadar 14.5 milyon TL para getirdi.

DEĞERİ FÜZE GİBİ FIRLADI

Süper Lig'in ilk yarısında skora en çok katkı sağlayan isim olan Alexander Sörloth'un yakaladığı başarılı performans piyasa değerine de yansıdı. Norveçli golcü, piyasa değerini 6 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya yükselterek takımda en çok değer kazanan oyuncu oldu. Sörloth'u, değerini 6 milyondan 8 milyon euro'ya yükselten Uğurcan Çakır ve 400 binden 1.5 milyon euro'ya yükselten Yusuf Sarı takip etti.