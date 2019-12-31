Trabzonspor'un yeni yıldızını Sörloth bitiriyor

Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek sezonun ilk yarısını 32 puanla tamamlayan Trabzonspor şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı. Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından takımın başına getirilecek olan teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, bordo-mavililer transfer çalışmalarına da hız verdi. Ligin ikinci yarısına nokta transferlerle başlamak isteyen bordo-mavililerin 4 bölgeye takviye yapılması planlanıyor. Bomba bir isim için girişimlerine başlayan Trabzonspor'da transferi golcü isim Sörloth'un bitireceği iddia edildi. Devre arası transfer döneminde takıma katılması planlanan müthiş sol ayak için görüşmeler devam ediyor. İşte ortaya çıkan Sörloth detayı ve tüm gelişmeler...
31 Aralık 2019 Salı 16:30
Güncelleme: 31.12.2019 16:30
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Trabzonspor Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer zorlu karşılaşmada sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller; Sörloth(2), Sturridge(2), Abdulkadir Parmak ve Nwakaeme'den geldi.
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Bu sonuçla Trabzonspor puanını 32 yaptı ve Süper Lig'in ilk devresini 3'üncü sırada tamamladı. Bordo-mavililer ile lider Demir Grup Sivasspor arasında puan farkı ise 5.
TRABZONSPOR'DA ÜNAL KARAMAN DÖNEMİ BİTTİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör hakkında açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'un mevcut teknik yardımcı teknik direktör ve takımdaki tecrübeli futbolcular ile "şimdilik" yola devam edeceğini ifade eden Ağaoğlu, " ŞotaArveladze ile Mustafa Denizli ile anlaşıldığı iddiaları var. Biz bu süreci 24 saattir yaşıyoruz. Gündemde hiçbir teknik direktör ismi yok" şeklinde konuştu.
"HÜSEYİN CİMŞİR VE TECRÜBELİ FUTBOLCULAR"
Trabzonspor'un yükünü taşıyacak isimlerin olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Takımda önemli isimlerimiz var. Jose Sosa ile uzun süre çalışmak istiyoruz, bunu da kendisine ilettik. Hüseyin Cimşir, 1,5 yıldır Ünal Karaman ile çalıştı. Kimsenin endişesi olmasın, bu hikaye kaldığı yerden devam edecek.
Sadece omuzlarımızdaki yük artacak. Bu kulübü çok daha iyi, çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an itibariyle devam ediyoruz. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hoca bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam, bir tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.