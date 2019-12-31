Trabzonspor'un yeni yıldızını Sörloth bitiriyor

Sadece omuzlarımızdaki yük artacak. Bu kulübü çok daha iyi, çok daha farklı yerlere taşıyacağız. Mevcut halimizle devam ediyoruz. Bu sorumluluğu taşıyacak yönetim kurulu görev başında. Aynı zamanda profesyonel futbolcu kadrosu ve teknik heyetteki hocalarımızla şu an itibariyle devam ediyoruz. Sezon ortasında Trabzonspor'un yükünü taşıyacak hoca bulmak kolay değil ama ihtimal dışı da değil. Yapı sağlam, bir tuğla eksilebilir ama bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.