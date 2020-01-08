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08 Ocak 2020, Çarşamba
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ayrıldı!

Fernandes ayrıldı!

Stoper transferi için gönderilmesi gündemde olan 'in diğer yabancılardan ayrı gençlerle çalışması dikkat çekti.

Stoper transferi için gönderilmesi gündemde olan 'in diğer yabancılardan ayrı gençlerle çalışması dikkat çekti. Sezon başında 'dan kiralanan ancak beklenen performansı sergileyemeyen Portekizli stoperin bu mevkiye yeni bir takviye yapılması için yollanması gündemde.
  1. 8.1.2020
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