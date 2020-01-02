Ahmet Ağaoğlu: Ndiaye ile prensipte anlaştık

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Prensipte hem Ndiaye hem de kulübüyle anlaştık. 3 Ocak'ı bekliyoruz. Transfer kiralık olacak. Ücretiyle alakalı olarak açıklamayı yarın KAP'a yapacağız. Sözleşmesinde opsiyon da olacak." dedi.

Başkan Ağaoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var. İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu.

"NDIAYE'Yİ KAP'A BİLDİRECEĞİZ"

Ndiaye ile prensipte anlaştık. Kendisi ve kulübüyle. Kiralık olarak kadromuzda. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var. Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil. Ona göre iş yapsaydık büyük bir sıkıntı yaşardık.

"HERKESİN AKLINDA FARKLI BİR İSİM VARDI"

Trabzonspor'un 1 numarası diye bir şey yok. Ben sadece belirli bir süre görev yapmak için seçilmiş yönetim kurulunun başkanıyım. 8 Nisan itibarıyla göreve gelmiştik, Rıza hocayla 6 maçlık birlikteliğimiz oldu. Hemen hemen herkesin aklında farklı bir isim vardı. Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimizde destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. Geçen sezonki Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ünal Karaman istifa kararı almıştı. Bunu bana da söyledi. "Hocam sakin ol, bekleyelim. Sindirelim, sen sakin ol" dedim.

"HOCA VE 2 OYUNCU ARASINDA SEÇİM YAPMAMIZ GEREKİYORDU"

Hoca ve 2 oyuncu arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Doğrusu hocayla yola devam etmekti. Hocanın kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de 'hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Sizin ne haddinize? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?



"ÜNAL HOCANIN SAVAŞÇI RUHUNA İNANIYOR VE GÜVENİYORDUM"

"Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı."