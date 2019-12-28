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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Kalem kapalı

Kalem kapalı

Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen , bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.

Bu sezon Ankaragücü (3-0), Alanyaspor (1-0) ve Konyaspor (1-0) maçlarında gol yemeyen , bugün de kalesini kapatacağını söyledi. Hemen her maç kurtarışları ile kahramanlaşan 23 yaşındaki eldiven, "Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli gireceğiz. Zirve yarışında iddiamızı ortaya koyacağız" dedi.
  1. 28.12.2019
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