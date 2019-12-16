Yüzde 40’ı tanımıyor!

Transfer dönemi yaklaşırken Trabzonspor'un limiti nerede tutacağı merak ediliyordu. Bordo-mavililer, Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçen yaz aldığı karara uyarak yüzde 30'luk limitin içinde kalmıştı.

Ancak birçok kulübün bunu aşmasıyla birlikte Federasyon geçen hafta bir gece yarısı kararıyla limiti yüzde 40'a çıkarmıştı. Planlarını buna göre kuran Karadeniz Fırtınası "Yarış devam ederken kurallar değişmez" diyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na sert tepki göstermişti. Yönetim yüzde 10'luk artışa rağmen bu kararı tanımadığını transfer döneminde de gösterecek. Trabzonspor, hem UEFA'ya verilen sözler hem de Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği yüzde 30'luk limitin içinde kalacak.

3 TRANSFERE 10 MİLYON TL

Karadeniz devi, devre arası transfer döneminde maksimum 3 transfer yapmayı hedefliyor. Bordo-mavili yönetim yapılacak takviyeler için de üst limit olarak 10 milyon TL'lik bir rakam belirledi. Bu kesinlikle aşılmayacak.