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05 Aralık 2019, Perşembe
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Avantajlı sonuç

Avantajlı sonuç

Karaman: Gençleri ve tecrübeli oyuncuları harmanlama şansı bulduğumuz bir maç oynadık. İstediğimizi de aldık.

Teknik direktör turu geçeceklerini söyledi. İki takımı da tebrik ederek sözlerine başlayan 53 yaşındaki hoca, "Saha içerisinde futbolun güzelliklerini düşünüp kendi güçlerince bir şeyler yapmaya gayret gösterdiler. Bizim açımızdan bakıldığında sakatlıklar sonrası çok fazla forma şansı veremediğimiz oyuncularımızı en azından antrene edebilme ve de performanslarını görebilme anlamında bir maç oynadık. Yine fazla forma şansı veremediğimiz gençlerimizi görme açısından harman yapma şansı bulduk. 'daki maç için avantaj sağladık" ifadesini kullandı.
  1. 5.12.2019
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