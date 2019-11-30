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30 Kasım 2019, Cumartesi
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SPK’ya açıklama

SPK’ya açıklama

, 'un şirketin payları üzerinden gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketiyle ilgili bordomavililerden açıklama istedi. Yönetim, 'a, "Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat+miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır" bildirimini yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu, 'un şirketin payları üzerinden gerçekleşen olağan dışı fiyat hareketiyle ilgili bordomavililerden açıklama istedi. Yönetim, 'a, "Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat+miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır" bildirimini yaptı.
  1. 30.11.2019
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