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29 Kasım 2019, Cuma
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Kaptan Parmak

Kaptan Parmak

Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi. Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları ile ’nın yokluğunda 25 yaşındaki oyuncu, pazubandı takarak sahaya kaptan olarak çıktı. Parmak dün yenilgiye engel olamadı.

Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi. Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları ile 'nın yokluğunda 25 yaşındaki oyuncu, pazubandı takarak sahaya kaptan olarak çıktı. Parmak dün yenilgiye engel olamadı.
  1. 29.11.2019
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