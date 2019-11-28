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28 Kasım 2019, Perşembe
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Palabıyık’ın 2. derbisi

Palabıyık’ın 2. derbisi

'de 13'üncü haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günkü - G.Saray karşılaşmasında düdük çalacak. 1981 doğumlu bölgesi hakemi, Fırtına'nın en son 'ı 4-1 yendiği ve ile 2-2 kaldığı maçlarda görev yapmıştı

'de 13'üncü haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günkü - G.Saray karşılaşmasında düdük çalacak. 1981 doğumlu bölgesi hakemi, Fırtına'nın en son 'ı 4-1 yendiği ve ile 2-2 kaldığı maçlarda görev yapmıştı. Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor- G.Saray derbisini yönetecek. 2015'te oynanan ve Palabıyık'ın yönettiği müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı. Bu maçta Fırtına'ya 7 sarı, 1 kırmızı; Aslan'a ise 6 sarı kart çıkmıştı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. VAR'da , AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak.
  1. 28.11.2019
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