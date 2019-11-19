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19 Kasım 2019, Salı
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Ata’ya ziyaret

Ata’ya ziyaret

'da taraftar grubu , A.Gücü maçından önce 'i ziyaret edecek.

Taraftar grubu , A.Gücü maçından önce 'i ziyaret edecek. Sosyal medya hesaplarından "Tüm Trabzonsporluları 23 Kasım saat 13.00'te Anıtkabir'e bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.

  1. 19.11.2019
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