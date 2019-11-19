Ata’ya ziyaret
Trabzonspor'da taraftar grubu Gurbetçi Gençler, A.Gücü maçından önce Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Taraftar grubu Gurbetçi Gençler, A.Gücü maçından önce Anıtkabir'i ziyaret edecek. Sosyal medya hesaplarından "Tüm Trabzonsporluları 23 Kasım saat 13.00'te Anıtkabir'e bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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