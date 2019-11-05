Yorgun savaşçı

Kaptan Jose Sosa, Trabzonspor'un her şeyi... Teknik direktör Ünal Karaman, 34 yaşındaki oyuncusunu 'ekonomik' kullanmak istiyor ancak orta sahadaki sakatlıklar nedeni ile onu bir türlü rotasyona sokamıyor. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de oynanan 10 lig maçının tamamında görev yaptı. 900 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın 6'sında da yine hep sahadaydı. Sadece Basel karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. Maç kötü gidince de 65. dakikada Alexander Sörloth'un yerine oyuna girip 1 gol attı. Trabzonspor camiası, 34'lük yıldızın performansından çok memnun ancak hiç dinlenmemesi sebebiyle de endişeli. Karaman, orta sahadaki sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte Jose Sosa'yı bazı karşılaşmalarda yedeğe çekerek dinlendirecek.

RUSYA'DA YİNE 11'DE

Jose Sosa, Trabzonspor'un Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçına da mecburen 11'de çıkacak. Arjantinli yıldız dışında orta sahada sadece Doğan Erdoğan kaldı. Bu bölgede birçok ismin sakat olması sebebiyle Jose Sosa yine oynayacak.

HAKEM FRANSIZ

UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maç sonunda galibiyeti bulunmayan Trabzonspor'un Krasnodar ile deplasmanda oynayacağı mücadelenin hakemi açıklandı. UEFA bu önemli karşılaşmaya Fransız Benoit Bastien'i atadı. Karadeniz Fırtınası bu karşılaşmadan mutlak 3 puan istiyor.

KRASNODAR PES ETMEDİ

Fırtına'nın perşembe günü Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Krasnodar sahasında Rostov'u ağırladı. İlk yarıyı İonov'un golleri ile 2-0 geride kapatan Krasnodar 90+2'de İgnatyev ve 90+4'te Spajic'in sayılarıyla mücadeleden 2-2 eşitlikle ayrıldı. Trabzonspor'un maç izleme komitesi de raporunu Ünal Karaman'a sundu.