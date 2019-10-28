‘Yusuf daha iyi olacak’
Lille teknik direktörü Christophe Galtier, Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 1 gol 2 asist kaydeden Yusuf Yazıcı hakkında, "Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil." yorumunda bulundu.
Lille'in Bordeaux'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Yusuf Yazıcı, Fransa'nın gündemine oturdu. Lille'in hocası Christophe Galtier "Yusuf harika bir oyuncu olduğu için ona ciddi bir yatırım yaptık. Fiziksel olarak toparlanıyor. Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil. Çok daha iyi olacak. Her sisteme uygun bir oyuncu" dedi.
TEBRİK YAĞDI
Yusuf Yazıcı, son 2 maçta 1 gol, 3 asistle oynuyor. Son olarak Bordeaux maçının kahramanı olan 22 yaşındaki oyuncuya tebrik yağdı. Başta Trabzonsporlular olmak üzere futbolseverler Yusuf ve Lille'in sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.
ŞOTA ARVELADZE DUBLE YAPTI
Karadeniz ekibinin eski yıldızı ve teknik direktörü Şota Arveladze, Özbekistan'da tarih yazıyor. Pakhtakor ile ligde şampiyon olduktan sonra AGMK'yı devirerek kupayı da kazandı. Gürcü çalıştırıcı, kulüpte el üstünte tutuluyor.
- 28.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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