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28 Ekim 2019, Pazartesi
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‘Yusuf daha iyi olacak’

‘Yusuf daha iyi olacak’

teknik direktörü , Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Bordeaux'u 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 1 gol 2 asist kaydeden hakkında, "Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil." yorumunda bulundu.

'in Bordeaux'u 3-0 yendiği maçta 1 gol, 2 asistle oynayan , Fransa'nın gündemine oturdu. Lille'in hocası "Yusuf harika bir oyuncu olduğu için ona ciddi bir yatırım yaptık. Fiziksel olarak toparlanıyor. Size şunu söyleyebilirim ki bu gördüğünüz en iyi hali değil. Çok daha iyi olacak. Her sisteme uygun bir oyuncu" dedi.

TEBRİK YAĞDI

Yusuf Yazıcı, son 2 maçta 1 gol, 3 asistle oynuyor. Son olarak Bordeaux maçının kahramanı olan 22 yaşındaki oyuncuya tebrik yağdı. Başta Trabzonsporlular olmak üzere futbolseverler Yusuf ve Lille'in sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu.

ŞOTA ARVELADZE DUBLE YAPTI

Karadeniz ekibinin eski yıldızı ve teknik direktörü Şota Arveladze, Özbekistan'da tarih yazıyor. Pakhtakor ile ligde şampiyon olduktan sonra AGMK'yı devirerek kupayı da kazandı. Gürcü çalıştırıcı, kulüpte el üstünte tutuluyor.

  1. 28.10.2019
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