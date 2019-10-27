Sturridge istekli
Daniel Sturridge sakatlığı sebebi ile Krasnodar maçı kadrosundan çıkarılmıştı. İngiliz yıldızın, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. İngiliz yıldız, Başakşehir maçında forma giymek istiyor. Ünal Karaman'a da iletti.
KÖTÜ HABER: Sturridge'in kendisini zorlayan ağrıları sürüyor. Tedavisine devam ediliyor.
İYİ HABER: İngiliz yıldız, Başakşehir maçında forma giymek istiyor. Ünal Karaman'a da iletti.
Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman da sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. Başarılı çalıştırıcı, "Oynayabilir" onayını alırsa Sturridge'i maç kafilesine dahil edecek. Hücuma büyük çeşitlilik katan 30 yaşındaki oyuncusundan 45 dakika da olsa faydalanmak istiyor. Daniel Sturridge sahadayken partneri Alexander Sörloth da seviye atlıyor.
- 27.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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