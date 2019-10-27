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27 Ekim 2019, Pazar
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Sturridge istekli

Sturridge istekli

sakatlığı sebebi ile Krasnodar maçı kadrosundan çıkarılmıştı. İngiliz yıldızın, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. İngiliz yıldız, Başakşehir maçında forma giymek istiyor. 'a da iletti.

Bordo-mavililerde sakatlığı sebebi ile Krasnodar maçı kadrosundan çıkarılmıştı. İngiliz yıldızın, Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. 30 yaşındaki futbolcudan hem iyi hem de kötü haberler var.

KÖTÜ HABER: Sturridge'in kendisini zorlayan ağrıları sürüyor. Tedavisine devam ediliyor.

İYİ HABER: İngiliz yıldız, Başakşehir maçında forma giymek istiyor. 'a da iletti.

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman da sağlık heyetiyle sürekli temas halinde. Başarılı çalıştırıcı, "Oynayabilir" onayını alırsa Sturridge'i maç kafilesine dahil edecek. Hücuma büyük çeşitlilik katan 30 yaşındaki oyuncusundan 45 dakika da olsa faydalanmak istiyor. Daniel Sturridge sahadayken partneri Alexander Sörloth da seviye atlıyor.
  1. 27.10.2019
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