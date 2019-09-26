Trabzonspor için Beşiktaş derbisi yeni sayfa

Geçtiğimiz sezonun başlarında da bu sezon yaşanan sıkıntıların benzerleri ile boğuşan Trabzonspor, farklı Malatyaspor mağlubiyetinden sonra kadro revizyonuna gitmiş ve sahasında Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi kazanarak farklı bir sayfa açmıştı. Kritik galibiyetin ardından zirve yürüyüşüne başlayan bordo- mavili takımda yakalanan hava sonrası tüm sıkıntılar unutulmuştu. Önce Getafe ardından Sivasspor'a mağlup olduktan sonra sıkıntılı bir dönemin içerisine giren bordomavili takım hafta sonu sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisini kazarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına derbiyi anlatıyor, beyin yıkıyor. Yardımcısı Önder Bülbüloğlu da Beşiktaş derbisini kazanacaklarını söyledi. Bülbüloğlu, "Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzonspor konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Önümüzde Beşiktaş maçı var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak. Kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek istiyoruz" diye konuştu.

SAVUNMA KRİZİ

Trabzonspor'un savunmadaki sıkıntısı büyük… Üst üste oynadığı son 16 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gören bordomavililer, en son geçen sezonun 28. haftasında 1-0 kazandığı Bursaspor sınavında gol yememişti. Bursa maçının ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı tüm mücadelelerde kalesini gole kapatamayan Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı 16 maçta kalesinde toplam 23 gol gördü. Savunmadan istediği verimi alamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ise bu bölgede sürekli rotasyon yapması nedeniyle eleştiriliyor. Geçtiğimiz sezondan iyi bir uyum yakalayan Hosseini ve Hüseyin ikilisini son maçlarda tercih etmeyen 53 yaşındaki hoca, Sivas maçında Hosseini ve Campi ikilisini oynattı.



ONLAR DA YETMEDI

Yoğun maç temposunda ve sakatlıklar nedeniyle iyice daralan kadro rotasyonunda yaşları ilerlemesine rağmen sürekli 11'de oynayan Sosa ile Nwakaeme, Getafe ve Sivas karşısında beklentilerin uzağında kaldı. Yorgunluk belirtileri olan iki oyuncu, sahaya etki edemeyince Trabzonspor da mağlubiyetten kurtulamadı. Teknik direktör Karaman bu sıkıntılı süreçte yıldız isimlerin biraz daha sorumluluk alarak devreye girmesini bekliyor.



PALABIYIK ATANDI

Süper Lig'de istediği skorları alamayan Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki önemli randevunun hakemi belli oldu. Dev mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. FIFA kokartlı hakem, Trabzonspor'un 19 maçını yönetti. Fırtına, 8 galibiyet aldı, 5 maç berabere bitti. 6 defa da yenildi. Beşiktaş ise Palabıyık ile 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ali Palabıyık iki defa Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maçları yönetti. Birini Beşiktaş 4-3 kazandı, diğerinde Trabzonspor 2-1'lik skorla güldü.



DERBİ BÜYÜK FIRSAT

Kriz anlarının can simidi gibidir maç kazanmak... Hele de büyük bir maç kazanmak krizden çıkış için paha biçilmez bir durumdur. Trabzonspor geçen yıl yaşadığı krizden bir büyük maç kazanarak öyle bir çıkmıştı ki, durdurabilene aşkolsun! Şampiyonluk senaryolarını son haftaya kadar güncellemişlerdi. Beşiktaş maçı bu anlamda büyük bir fırsat gibi düşünülmeli. Tabii Beşiktaş'ın da benzer hedefi var. Haliyle zor maç ve enteresan sonuçlar çıkabilir.



mini yorum Olcay ÇAKIR