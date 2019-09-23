Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde:
- 23.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
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bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
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arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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