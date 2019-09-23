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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

'un KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde:

  1. 23.09.2019
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