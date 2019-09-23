Trabzonspor Abdülkadir Parmak'ın sözleşmesini uzattı

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi tadil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama ise şu şekilde: