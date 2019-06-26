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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Türk Messi 20 yaşında

Türk Messi 20 yaşında
Karadeniz ekibinin yıldızı Abdülkadir Ömür 20 yaşına bastı. Bordomavili kulüp de resmi hesaplarından genç yıldıza kutlama mesajı yayınladı. "Taraftarın gözbebeği, armanın gururusun. Doğum günün kutlu olsun" ifadelerini kullandılar
  1. 26.6.2019
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