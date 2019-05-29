Trabzonspor'un istediği Remi’de sorun
Yönetim, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı.
Yönetim, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatma ihtimali bulunduğu ve bu nedenle transferin zora girdiği öğrenildi. 24 yaşındaki merkez orta sahayı uzun zamandır takip eden Trabzonspor, önümüzdeki günlerde bir girişim daha yapacak.
İLK KEZ OYNAYACAKLAR
Trabzonspor bu sezon ligi 4. bitirerek, Avrupa Ligi ön eleme turuna katılmaya hak kazandı. Birçok oyuncu Avrupa'da ilk kez boy gösterecek. Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hosseini, Hüseyin, Toure, Kamil, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Amiri bu futbolcular.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Trabzonspor'un istediği Remi’de sorun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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