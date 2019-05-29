Trabzonspor'un istediği Remi’de sorun – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'un istediği Remi’de sorun

Trabzonspor'un istediği Remi’de sorun

, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu 'de istediği sonucu alamadı.

, transferi için bir süredir girişimde bulunduğu Fransız oyuncu Walter Remi'de istediği sonucu alamadı. Oyuncunun kulübüyle sözleşmesini bir yıl daha uzatma ihtimali bulunduğu ve bu nedenle transferin zora girdiği öğrenildi. 24 yaşındaki merkez orta sahayı uzun zamandır takip eden , önümüzdeki günlerde bir girişim daha yapacak.

İLK KEZ OYNAYACAKLAR
Trabzonspor bu sezon ligi 4. bitirerek, Avrupa Ligi ön eleme turuna katılmaya hak kazandı. Birçok oyuncu Avrupa'da ilk kez boy gösterecek. Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hosseini, Hüseyin, Toure, Kamil, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Amiri bu futbolcular.

  1. 29.5.2019
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