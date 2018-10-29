"Daha ne yapayım" – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    "Daha ne yapayım"

    "Daha ne yapayım"

    Son iki haftada iki topu direkten dönen Kolombiyalı forvet, “Bu şanssızlığım ne zaman bitecek” dedi. Karaman zor sakinleştirdi

    Erzurumspor ve ile berabere kalarak zirve yürüyüşünde yara alan 'da Hugo Rodallega, şanssızlığına isyan etti. Bu sezon attığı 5 golle önemli puanlar kazandıran 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, direkleri geçemiyor. Son iki haftada 2, Trabzonspor forması ile de 53 maçta 12 topu direkten dönen tecrübeli futbolcu, "Ben daha ne yapayım" dedi. Bordo-mavili forvetin maç sonrası soyunda odasında şanssızlığına isyan ettiği ve teknik direktör 'ın kendisini sakinleştirmek için devreye girdiği belirtildi. Rodallega'nın bitiş düdüğünün ardından, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Bu talihsizliğim ne zaman bitecek? Direkten dönen vuruşlarımın yarısı gol olsa bu takım bugün çok daha iyi bir noktada olurdu. Bunu aşmam gerek. Çabalıyorum ama şanssızlık peşimi bir türlü bırakmıyor" dediği ortaya çıktı. Oyuncusunun üzüntülü halini gören Karaman'ın, onun yanına giderek, " böyle şeyler var. Sonuçta her zaman böyle şeyler olmaz. Elbette ki bu kabus bitecek. Sana güveniyorum" diyerek teselliği ettiği vurgulandı.

    1. 29.10.2018
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