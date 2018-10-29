Erzurumspor ve Antalyaspor ile berabere kalarak zirve yürüyüşünde yara alan Trabzonspor'da Hugo Rodallega, şanssızlığına isyan etti. Bu sezon attığı 5 golle önemli puanlar kazandıran 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet, direkleri geçemiyor. Son iki haftada 2, Trabzonspor forması ile de 53 maçta 12 topu direkten dönen tecrübeli futbolcu, "Ben daha ne yapayım" dedi. Bordo-mavili forvetin maç sonrası soyunda odasında şanssızlığına isyan ettiği ve teknik direktör Ünal Karaman'ın kendisini sakinleştirmek için devreye girdiği belirtildi. Rodallega'nın bitiş düdüğünün ardından, "Yaşadıklarıma inanamıyorum. Bu talihsizliğim ne zaman bitecek? Direkten dönen vuruşlarımın yarısı gol olsa bu takım bugün çok daha iyi bir noktada olurdu. Bunu aşmam gerek. Çabalıyorum ama şanssızlık peşimi bir türlü bırakmıyor" dediği ortaya çıktı. Oyuncusunun üzüntülü halini gören Karaman'ın, onun yanına giderek, "Futbolda böyle şeyler var. Sonuçta her zaman böyle şeyler olmaz. Elbette ki bu kabus bitecek. Sana güveniyorum" diyerek teselliği ettiği vurgulandı.