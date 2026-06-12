A Milli Futbol Takımımıza Vancouver’da meşaleli karşılama!

Kamp merkezinin bulunduğu Arizona'daki Phoenix Sky Harbor Havalimanı'ndan uçakla, yaklaşık 3 saatlik uçuşun ardından Vancouver Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı kafilesi, törenle karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti Ottava Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Cumhuriyeti Vancouver Başkolonsu Cenk Ünal, Konsolos Yardımcısı Uzay Öztürk ve Musqueam yerli halkı adına Kabile Şefi Wayne Sparrow ve müzik topluluğu üyeleri Ay-yıldızlı kafileyi karşıladı. Sparrow, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve kaptan Hakan Çalhanoğlu'na takıma ithafen birer hediye verdi. Havalimanından konaklayacağı otele geçen Ay-yıldızlılar, Türk taraftarlarının coşkulu tezahüratları ve yoğun ilgisi altında binaya giriş yaptı.

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