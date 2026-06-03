Turnuvanın favorisi İspanya

Dünya Kupası'nın favorileri açıklandı. Opta'nın verilerine göre yüzde 16.1 ile İspanya şampiyonluğun en büyük favorisi. Onları yüzde 13 ile Fransa takip ederken üçüncü sırada ise yüzde 11.2 ile İngiltere yer aldı. Türkiye'nin şampiyonluğuna verilen oran 0.9 olarak dikkat çekti.

Makedonya maçında sakatlanan Eren Elmalı'nın sağlık durumunda problem olmadığı açıklandı. 7. dakikada başına darbe alan Elmalı, oyundan çıkmıştı.

Rakibimiz Paraguay'ın kadrosu belli oldu. Palmeiras'tan G.Gomez, Brighton'dan D.Gomez, Cremonese'den Sanabria gibi önemli isimler kadroda yer aldı.

TFF ile teknoloji devi Google, önemli bir iş birliğine imza attı. Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın resmi sponsoru oldu.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde buluşan doğaseverler, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda olmamız sebebiyle 2 bin 730 rakımlı Acembol Gölleri'ne yürüyüş yaptı.