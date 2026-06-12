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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezonda mücadele edecek takımlar açıklandı

BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezonda mücadele edecek takımlar açıklandı

Basketbol BKT Avrupa Kupası, genişleyen 32 takımlı yeni formatıyla 2026–27 sezonunda mücadele edecek kulüpleri duyurdu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 19:13
BKT Avrupa Kupası'nda yeni sezonda mücadele edecek takımlar açıklandı

Basketbol BKT Avrupa Kupası, genişleyen 32 takımlı yeni formatıyla 2026–27 sezonunda mücadele edecek kulüpleri duyurdu. Organizasyondan yapılan açıklamada, Türkiye'den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom'un beş yıllık lisans hakkı bulunurken TOFAŞ ise bir yıllık katılım hakkına sahip olacak.

Yeni sezonda yer alacak 32 takımın sekizer takımdan oluşan dört gruba ayrılacağı ve 16 takımın play-off'lara çıkacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Play-off'lar, sekizli final, çeyrek final, yarı final ve final maçlarından oluşacak ve tüm maçlar üç maçlık seriler halinde oynanacak." denildi.

Duyurusu yapılan 31 takımın 22'si uzun vadeli 5 yıllık lisans hakkıyla organizasyona dahil edilirken 9 takım ise 1 yıllık katılım hakkı kazandı.

Son Wild Card (özel davetiye) hakkının verileceği takım ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Yeni sezonda şu takımlar yer alacak:

5 Yıllık Lisans Sahibi Takımlar

Bahçeşehir Koleji (Türkiye)

Beşiktaş Kazanır (Türkiye)

Türk Telekom (Türkiye)

Aris Selanik Betsson (Yunanistan)

AS Monako (Fransa)

Bertram Tortona (İtalya)

Buducnost Voli Podgorica (Karadağ)

Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa)

Dolomiti Energia Trento (İtalya)

Hapoel Midtown Kudüs (İsrail)

Laguna Tenerife (İspanya)

Le Mans Sarthe Sepeti (Fransa)

Lietkabelis Panevezys (Litvanya)

Londra Aslanları (Birleşik Krallık)

Neptunas Klaipeda (Litvanya)

Niners Chemnitz (Almanya)

PAOK BC Selanik (Yunanistan)

Ratiopharm Ulm (Almanya)

Skyliners Frankfurt (Almanya)

U-BT Cluj-Napoca (Romanya)

Umana Reyer Venedik (İtalya)

1 Yıllık Katılım Sağlayan Takımlar

TOFAŞ (Türkiye)

Balkan Botevgrad (Bulgaristan)

Basketball Club Roma (İtalya)

Kids&Us Manresa (İspanya)

Napoli Basketball (İtalya)

Riga Zelli (Letonya)

Rostock Seawolves (Almanya)

Siauliai (Litvanya)

Slask Wroclaw (Polonya)

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