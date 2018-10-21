İspanya'da şampiyonluk gelmedi – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'da şampiyonluk gelmedi

    İspanya'da şampiyonluk gelmedi

    , 'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında tekler ve çiftlerde ikinci oldu.

    Sevilla kentinde toprak kortta düzenlenen organizasyonda Başak, tekler finalinde Macar Anna Bondar ile karşılaştı.

    Başak, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada Bondar'a 2-6, 7-5 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

    Dünya sıralamasında 180. basamakta yer alan , bu sezon oynadığı 6. tekler finalinden 3. kez mağlup ayrıldı.

    24 yaşındaki , Rus partneri Anastasiya Komardina ile çiftler kategorisinde çıktığı final müsabakasını da kaybetti.

    Andrea Gamiz (Venezuela)-Paula Ormaechea (Arjantin) ikilisine 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen Başak-Komardina çifti, ikincilik ödülünün sahibi oldu.

    1. 21.10.2018 18:51
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