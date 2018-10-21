İspanya'da şampiyonluk gelmedi
Milli tenisçi Başak Eraydın, İspanya'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında tekler ve çiftlerde ikinci oldu.
Sevilla kentinde toprak kortta düzenlenen organizasyonda Başak, tekler finalinde Macar Anna Bondar ile karşılaştı.
Başak, 1 numaralı seribaşı olarak mücadele ettiği turnuvada Bondar'a 2-6, 7-5 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenildi.
Dünya sıralamasında 180. basamakta yer alan milli tenisçi, bu sezon oynadığı 6. tekler finalinden 3. kez mağlup ayrıldı.
24 yaşındaki Başak Eraydın, Rus partneri Anastasiya Komardina ile çiftler kategorisinde çıktığı final müsabakasını da kaybetti.
Andrea Gamiz (Venezuela)-Paula Ormaechea (Arjantin) ikilisine 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenilen Başak-Komardina çifti, ikincilik ödülünün sahibi oldu.
- 21.10.2018 18:51
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
İspanya'da şampiyonluk gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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