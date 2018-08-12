Toure ve Abdulkadir Parmak ilk resmi maçına çıktı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Toure ve Abdulkadir Parmak ilk resmi maçına çıktı

    Toure ve Abdulkadir Parmak ilk resmi maçına çıktı

    ’un Ligi’nden ettiği ve geçtiğimiz sezonu ’da kiralık olarak geçiren Abdulkadir Parmak, bordo-mavili formayla ilk lig maçına çıktı.

    'un yaz sezonunda 2. Ligi ekibi Lorient'ten kadrosuna kattığı ve altyapıdan yetişen Abdulkadir Parmak bordo-mavili formayla ilk lig maçına çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Zargo Toure ve mücadelenin 71. dakikasında Kucka'nın yerine oyuna dahil olan Abdulkadir Parmak ilk kez bordo-mavili formayı giydi.

    TRABZONSPOR'DA ALTYAPIDAN 8 FUTBOLCU
    Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'un ilk on birinde 2 ve kulübesinde yer alan 6 futbolcu, altyapısıdan yetişti.

    Trabzonspor, 2018- 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandoryadis sezonunu Başakşehir deplasmanında açarken, kadrosunda bulunan 8 futbolcu bordo-mavili kulübün alt yapısından yetişti. Karadeniz temsilcisinin ilk 11'inde yer alan Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde bekleyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih Karadeniz, Murat Akpınar, Batuhan Artarslan ve oyuna 72. dakikada Kucka'nın yerine dahil olan Abdulkadir Parmak, Trabzonspor'un altyapısında yetişti.
    1. 12.8.2018 21:34
    2. Güncelleme: 12.8.2018 21:42
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