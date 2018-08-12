Toure ve Abdulkadir Parmak ilk resmi maçına çıktı
Trabzonspor’un Fransa Ligi’nden transfer ettiği Zargo Toure ve geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor’da kiralık olarak geçiren Abdulkadir Parmak, bordo-mavili formayla ilk lig maçına çıktı.
TRABZONSPOR'DA ALTYAPIDAN 8 FUTBOLCU
Spor Toto Süper Lig'in ilk hafta maçında Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'un ilk on birinde 2 ve kulübesinde yer alan 6 futbolcu, altyapısıdan yetişti.
Trabzonspor, 2018- 2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandoryadis sezonunu Başakşehir deplasmanında açarken, kadrosunda bulunan 8 futbolcu bordo-mavili kulübün alt yapısından yetişti. Karadeniz temsilcisinin ilk 11'inde yer alan Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde bekleyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih Karadeniz, Murat Akpınar, Batuhan Artarslan ve oyuna 72. dakikada Kucka'nın yerine dahil olan Abdulkadir Parmak, Trabzonspor'un altyapısında yetişti.
- 12.8.2018 21:34
- Güncelleme: 12.8.2018 21:42
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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