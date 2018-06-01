Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Muharrem Usta'ya: Transfer yasağı bilerek mi alındı?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Başkan Muharrem Usta'nın geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına cevap vererek tepki gösterdi. Ağaoğlu, Usta'nın açıklamalarını anlamakta güçlük çektiğini belirterek, "Bu toplantıda yaklaşık 2,5 yıl içinde yaptıklarının sadece küçük bir bölümünü anlattım, 3 sayfa cevap verdi. Oysaki oradaki konuşmalarım buzdağının görünen yüzüydü. Şimdi görünmeyen yüzünü de anlatacağım" diye konuştu. Muharrem Usta dönemiyle ilgili bağımsız denetim firmasının hesapları incelediğini hatırlatan Ağaoğlu, bu inceleme sonucunda gerekenin yapılacağını belirterek, "Usta seçimden önce borcu 150 milyon Euro'da bırakacağım demişti. Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro'du. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki farkı 30 milyon Euro'yu kulübümüze en kısa zamanda göndermeli" dedi.

